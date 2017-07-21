Путин согласился, чтобы его "Волгу" сделали беспилотной

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился, чтобы один из его автомобилей ГАЗ М-21 "Волга" превратили в беспилотный.

"Беспилотник? Не разобьешь мне "Волгу"? Хорошо, делай, договорились", — сказал Путин, отвечая на предложение одного из воспитанников детского центра "Сириус" в Сочи превратить один из его автомобилей ГАЗ М-21 в беспилотный.

При этом Путин пошутил, спросив, как будет использоваться "Волга" после того, как станет беспилотной. "Как такси будем использовать? Зарабатывать будем?" — спросил воспитанника "Сириус" российский президент.

"Ну мы подумаем, как использовать. Я согласен, договорились", — добавил Путин.

Согласно декларации о доходах, Путин является владельцем двух автомобилей ГАЗ М-21 "Волга".