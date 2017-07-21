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Общество

Псевдоним в КГБ и любимые приемы дзюдо: Путин ответил на вопросы школьников

19:0121.07.2017
(обновлено: 19:06 21.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи и ответил на их вопросы. Школьников интересовали самые знаковые события в жизни президента, есть ли у него аккаунты в соцсетях и чем он займется после того, как покинет свой пост.

Знаковое событие и воспоминания детства

Один из школьников поинтересовался, какое событие оказало наибольшее влияние на жизнь Путина.

"Пожалуй, не было такого, чтобы раз — и изменило мою жизнь, то есть было, но влияние… Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Все-таки, наверное, развал Советского Союза", — ответил он.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин признался, что в детстве постоянно баловался
По словам Путина, основные его ценности — сама жизнь, любовь и свобода. Он отметил, что о каждом из этих понятий можно думать бесконечно и написать целые трактаты.

Также президент рассказал о ярких воспоминаниях своего детства.

"Значительную часть времени я рос на улице, во дворе, в центре Ленинграда. Одно из таких вот ярких впечатлений, которое до сих пор сохранилось, это, так скажем, мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на это мое некорректное поведение", — добавил президент.

По его словам, в детстве такие инциденты повторялись неоднократно и научили уважать других людей.

Когда глава государства начал заниматься спортом, то яркие впечатления уже были связаны со спортивными состязаниями. Он рассказал как на соревновании в схватке с соперником "отдал все" и гордится тем, что был в состоянии это сделать.

Одна из воспитанниц спросила Путина, баловался ли он в детстве. "Конечно, постоянно. Чего и тебе желаю", — с улыбкой ответил он.

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© НТВ
Жизнь, любовь, свобода - Путин о главных ценностях

Пять тысяч Путиных

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал, какие законы должны действовать в интернете
Глава государства также признался, что у него нет ни одного аккаунта в соцсетях.

"Тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели. Поэтому, если честно, сотрудники моего аппарата, администрации, конечно, очень активно используют интернет во всех его ипостасях, но я лично физически этим не пользуюсь", — рассказал Путин.

Президент отметил, что знает о большом числе аккаунтов от его имени, их около пяти тысяч. "То, что там пишут от моего имени, это не я. Надеюсь, что ничего дурного они там не пишут, но во всяком случае это не я", — добавил глава государства.

"Кличка" в КГБ

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин считает, что человечество находится на пороге нового скачка развития
Глава государства также рассказал, что во время учебы в разведшколе использовал псевдоним "Платов", поскольку та работа предполагала "определенный уровень конспирации". В обычной же жизни, по его мнению, человеку прятаться не от чего.

"Мне кажется, наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться, наоборот, надо сказать, кому это принадлежит, зачем прятаться за псевдонимом?" — отметил Путин.

Интересовало школьников и то, чем Путин займется после ухода со своего поста.

"Я пока еще не решил ухожу или нет", — пошутил президент.

"В мире много интересных занятий, это не значит, что я буду должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей", — отметил он. По словам Путина, его привлекает работа в сфере экологии и общественных организаций.

"Не сахарные, не растаем"

Один из школьников поинтересовался, почему Путин не воспользовался зонтом в День памяти и скорби, когда начался проливной дождь на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин о своем возможном преемнике: решающее слово скажет народ
"Во-первых, дождь пошел неожиданно. Есть такое свойство у дождя, иногда начинается неожиданно", — отреагировал президент.

"Второе, я не считаю, что те, кто стояли под зонтом, что-то нарушили, какой-то протокол. Особенно это касается женщин, они же там занимаются — вот художники знают, чем женщины занимаются. Они должны как бы поберечь себя и выглядеть прилично", — продолжил глава государства.

По словам Путина, ему даже в голову не пришло поступить иначе. Он напомнил, что войскам в годы Великой Отечественной войны приходилось сражаться днем и ночью в любую погоду.

"Я считаю, что это нормально. Не сахарные, не растаем", — добавил президент.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 22 июня 2017

Президент не замена эксперту

Естественно, волновали школьников и вопросы образования.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин назвал плюсы ЕГЭ
Путин отметил, что благодаря ЕГЭ удалось добиться значительного увеличения числа студентов из регионов в ведущих вузах страны. По его словам, раньше таких студентов было 10-15%, а теперь больше 60%.

Из зала президента спросили, возможно ли произвести глобальные изменения в образовании в наше время. Дети жаловались на то, что выпускники школ, сдающие ЕГЭ, в частности по физике, заучивают готовые формулировки и учатся решать стандартные задачи, из-за этого падает интерес к предмету.

Глава государства согласился, что изменения в системе образования нужны, но говорить об этом должен не он, а эксперты.

"Я не могу подменять собой мнение экспертов, это было бы неправильно и, как модно говорить, контрпродуктивно, даже вредно. Поэтому дело прежде всего специалистов", — сказал Путин.

Также он рассказал, что Россия в течение нескольких лет выделит 50 миллиардов рублей на гранты для ученых.

Кто из нас чемпион?

Вопрос о перспективах российской сборной на ЧМ-2018 главе государства задал юный чемпион мира по футболу — победитель международных соревнований между командами детских домов, представляющий красноярский клуб "Тотем".

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин считает, что молодежь с 14 лет может заниматься бизнесом
"Кто из нас чемпион мира — ты или я? Вот скажи мне как специалист — выиграет наша сборная чемпионат мира или нет?" — спросил Путин мальчика. После того, как школьник замешкался с ответом, зал засмеялся и зааплодировал. "Садись", — сказал президент.

Один из вопросов был о том, сколько раз Путин мог подтянуться, когда активно занимался спортом. "Я подтягивался где-то раз 15-17", — ответил он и добавил, что перестал этим заниматься после того, как однажды, уже будучи президентом, плохо размялся — "так, что полгода потом подтягиваться не мог".

Глава государства также рассказал о своих любимых приемах в восточных единоборствах, по его словам, это бросок через спину и передняя подножка. Объясняя, почему он считает эти приемы любимыми, президент сказал, что "так сложилось, так пошло". "У меня так получалось", — добавил он.

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© НТВ
Путин спросил у ученика "Сириуса", выиграет ли сборная РФ на ЧМ по футболу

Гастрономический казус

Во время общения Путин сыграл в подобие телевикторины "Своя игра": глава государства выбрал из предложенных тем "кота в мешке" и, отвечая на доставшийся вопрос, рассказал историю из начала своей президентской карьеры, когда ему подали куриные гребешки вместо морских.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал, как ведет себя в стрессовых ситуациях
"Ребята, которые со мной работают, обидятся, наверное, но она (история) интересная. Я, когда стал президентом, — ну там же, в Кремле, готовят что-то, делают, — и у меня спросили: "Владимир Владимирович, а что вы любите? Что бы вы хотели, чтобы вам приготовили?". А я говорю: "Да мне все равно: что вы готовите, то и нормально, ничего особенного не нужно". "Ну, может, у вас какие-то предпочтения есть?" А я перед этим куда-то ездил, как турист, говорю, что гребешки вот можно было бы. На следующий день приносят гребешки, спрашивают: "Нравятся вам гребешки?". Я говорю, что ничего, а про себя думаю, необычный какой-то вкус… "Ну, слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали!" — поведал президент.

"Они решили, что гребешки — куриные гребешки. Простой народ, незамысловатый, — пояснил Путин. — Правда, теперь они тоже знают, что гребешки — это морепродукт на самом деле".

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