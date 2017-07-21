Путин прокомментировал систему "начетничества" при сдаче ЕГЭ

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. "Начетничество" при сдаче ЕГЭ — это плохо, если это так, то надо многое менять, но в экзамене есть и хорошее, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи из зала президента спросили, возможно ли произвести глобальные изменения в образовании в наше время. Дети жаловались на то, что выпускники школ, сдающие ЕГЭ, в частности по физике, заучивают готовые формулировки и учатся решать стандартные задачи, из-за этого падает интерес к предмету.

"Что касается ЕГЭ, о котором вы сказали, о начетничестве, которое с этим связано — это плохо, потому что ЕГЭ не задумывался как система начетничества. Если готовить именно таким образом, то, конечно, здесь точно совершенно нам нужно поменять", — сказал Путин.

"Но хочу обратить внимание на то, что ЕГЭ не напрямую связан с формальным отношением к предмету. Скажем, у нас проводится большое количество олимпиад, и победители олимпиад поступают в вузы определенным образом, напрямую без всякого ЕГЭ могут поступить", — отметил российский лидер.

Президент также напомнил, что в этом году 200 баллов по ЕГЭ набрал уже 21 человек. "Специалисты до этого говорили, что это невозможно, но это оказалось возможным… Это говорит о том, что ЕГЭ сам по себе не несет такого негатива, о котором все говорят, но проблемы есть, и нужно от них избавляться. Здесь есть и плюсы в этом ЕГЭ", — добавил Путин.