Путин не досмотрел фильм Стоуна, но уверен в корректности режиссера

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что еще не досмотрел снятый о нем фильм американского режиссера Оливера Стоуна, но уверен в его корректности.

"Мне кассету дали со всеми сериями, я летел за границей и поставил, чтобы посмотреть, но заснул, потому что устал, и так до конца не посмотрел, но я обязательно это сделаю", — сказал Путин в пятницу в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи.

Несмотря на то, что президент не досмотрел фильм полностью, он выразил уверенность, что американский режиссер "ничего там не передергивал". "Из того что я видел — полторы серии, что ли — там все очень корректно", — отметил Путин.

По его словам, во всем процессе съемок фильма больше всего ему понравился сам Стоун, которого он назвал порядочным человеком. "Он неординарный человек, глубокий, очень уравновешенный и комфортный собеседник", — сказал президент.

В середине июня на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна — четырехсерийный фильм, основанный на серии интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имели возможность посмотреть фильм — в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>