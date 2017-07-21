Верхневолжье готово участвовать в федеральной программе по развитию туризма

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Тверская область готова принять участие в новой федеральной программе по развитию туризма, у региона уже есть два значимых туристических проекта, которые могут войти в нее — "Государева дорога" и "Путешествуй на "Ласточке", сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области в пятницу принял участие в заседании совета с полпредом РФ в ЦФО Александром Бегловым, которое он провел на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Московской области. Главной темой обсуждения стало развитие внутреннего и въездного туризма в регионах ЦФО.

"Тверская область уже заявила о своем участие в этой программе. У нас подготовлены проекты "Государева дорога" и "Путешествуй на "Ласточке", где по одному билету можно проехать и на поезде, и на автотранспорте, посетить места, которые являются объектами туристической программы. Проект очень удобный, он уже работает в Московской области. Думаю, пользуясь опытом коллег, мы достаточно быстро его внедрим", — сказал Руденя по итогам заседания совета.

По его словам, маршрут "Государева дорога" повторяет исторический путь из Москвы в Санкт-Петербург и проходит через территорию Московской, Тверской, Новгородской областей. "Планируется, что он объединит два ключевых федеральных маршрута "Серебряное ожерелье" и "Золотое кольцо России". Тверь сможет стать логистическим центром объединения круизных туров по Волге и этих историко-культурных программ. Кроме обзорных экскурсий, маршрут предполагает посещение Храмового комплекса в селе Завидово, Тверского императорского дворца и других туристических объектов", подчеркнул губернатор.

Он добавил, что проект "Путешествуй на "Ласточке" планируется реализовать совместно с Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией. Он рассчитан на жителей Москвы и Подмосковья, которые, купив билет, смогут добраться на электропоезде "Ласточка" до Твери и дальше до ключевых туристических объектов областного центра, а также на автобусах до Торжка и других городов региона.

В настоящее время Министерство туризма Тверской области разрабатывает маршруты в рамках этого проекта.

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