Путин назвал свой псевдоним в разведшколе

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время службы в разведке псевдонимами пользовался, сейчас такой необходимости нет. Глава государства также назвал свой псевдоним, который был у него во время учебы в разведшколе, — "Платов".

"Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки. У меня тогда, я пользовался иногда в силу необходимости технологическими псевдонимами. Но сейчас для меня пользоваться псевдонимом — это просто нелепо. Никакого ника я бы, конечно, себе брать не стал, просто под своим собственным именем. Кстати говоря, это нормально было бы для всех, а чего прятаться за каким-то псевдонимом?" — сказал Путин во время общения с воспитанниками "Сириуса".

"Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним "Платов". У всех были псевдонимы, потому что работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. Здесь чего? От чего прятаться?", — добавил президент.

"Мне кажется, наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться, наоборот, надо сказать, кому это принадлежит, зачем прятаться за псевдонимом?" — отметил российский лидер.