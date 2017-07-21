Организатор аукциона прокомментировал скандал с "часами Путина"

ПАРИЖ, 21 июл — РИА Новости. Представитель организатора аукциона Monaco Legend Group, где были проданы "часы Путина", признал, что они не принадлежали президенту России, и обвинил погнавшихся за сенсацией журналистов в непрофессионализме.

Платиновые часы Patek Philippe ref.5208 с гарантийными документами на имя Владимира Путина были проданы на аукционе Monaco Legend Auctions за 1,054 миллиона евро. Как заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, часы не имеют к российскому лидеру никакого отношения. Песков выразил мнение, что аукционный дом обманул покупателя, прибегнув к уловке и хорошо "накрутив" цену.

"Я могу подтвердить слова пресс-секретаря российского президента относительно того, что речи не идет о часах господина Путина, это действительно так. И мы этого никогда не утверждали", — сказал РИА Новости представитель Monaco Legend Group.

По его словам, в возникшей вокруг часов шумихе виноваты журналисты, которые погнались за сенсацией. "Они не прочитали ни наш каталог, ни пресс-релиз, где мы четко объяснили, что это никоим образом не часы президента: они лишь были приобретены в надежде подарить их господину Путину, что сделано не было — поэтому их и продают. А журналисты лишь увидели имя президента в документе и не стали разбираться. Это не особенно профессионально", — заявил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что часы были оценены аукционным домом в 850 тысяч — 1,150 миллиона евро, и ушли с молотка по этой планке, без накрутки — это реальная цена за раритеную модель. "В отличие от журналистов, клиент из Азии, который приобрел часы, прекрасно понимает, что они не принадлежали Владимиру Путину", — сказал представитель Monaco Legend Group.

"Знаете, я отлично разбираюсь в часах, занимаюсь этим 30 лет и могу сказать, что если бы это были часы Путина, если бы они действительно продавались как таковые, были бы фотографии, на которых он в них запечатлен, они бы стоили в разы дороже — три, четыре, пять миллионов евро", — добавил он.