ПФР изучит, почему Россия попала в пятерку худших стран для пенсионеров

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов пообещал изучить причины попадания РФ на 40-е место в Глобальном пенсионном индексе.

Составители Глобального пенсионного индекса (Global Retirement Index), который показывает уровень комфортности жизни пенсионеров в стране, отдали РФ 40-е место из 43 возможных. Отмечается, что за год позиция России не изменилась.

"Во-первых, там всего 45 стран (43 страны – ред.), а не все, во-вторых мы сейчас смотрим эти показатели, мы там находимся где-то на уровне стран БРИКС. А третье – там же не одна единственная, там их много – позиций, мы сейчас изучим все вопросы и будем готовы более глубоко это комментировать", — заявил Дроздов.

Составители списка включили в него данные по странам с развитой экономикой Международного валютного фонда (МВФ), странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и странам, входящим в БРИКС. Бразилия в пенсионном индексе оказалась на 41-м месте, Индия – на последнем, 43-м, Китай на 38-м, данные ЮАР не учтены. Лидируют в рейтинге Норвегия, Швейцария и Исландия.