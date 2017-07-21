Интернет-омбудсмен прокомментировал закон о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что принятый в пятницу закон о регулировании мессенджеров станет дополнительным механизмом давления на них.
"Это избирательное правоприменение будет, не более того, и дополнительный механизм давления", — сказал Мариничев РИА Новости, комментируя закон.
По его словам, технически закон исполнить практически невозможно. "Все исполнение будет чистой профанацией, — сказал Мариничев.
Он также отметил, что не до конца понятно, в каком положении будут находиться мессенджеры, как они будут исполнять закон и каким образом они будут вступать в договорные отношения с операторами связи. "Это все не очевидно понятные вещи… К чему все это толкает? Пока мне совершенно не ясно, зачем это все сделано и что это даст. Создать цифровой информационный вакуум вокруг людей?", — сказал Мариничев.