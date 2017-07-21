Интернет-омбудсмен прокомментировал закон о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что принятый в пятницу закон о регулировании мессенджеров станет дополнительным механизмом давления на них.

Госдума в пятницу приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи. Закон обязывает отказывать пользователям в обмене сообщениями при отсутствии идентификации. При этом, мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

"Это избирательное правоприменение будет, не более того, и дополнительный механизм давления", — сказал Мариничев РИА Новости, комментируя закон.

По его словам, технически закон исполнить практически невозможно. "Все исполнение будет чистой профанацией, — сказал Мариничев.

Он также отметил, что не до конца понятно, в каком положении будут находиться мессенджеры, как они будут исполнять закон и каким образом они будут вступать в договорные отношения с операторами связи. "Это все не очевидно понятные вещи… К чему все это толкает? Пока мне совершенно не ясно, зачем это все сделано и что это даст. Создать цифровой информационный вакуум вокруг людей?", — сказал Мариничев.