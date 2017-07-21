"Дело Остапа Бендера живет": Песков пожалел покупателя "часов Путина"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Кремле пожалели покупателя, который приобрел на аукционе Antiquorum "часы Путина", отдав за них более миллиона евро. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лот не имеет никакого отношения к российскому лидеру.

Уникальные часы

О продаже необычного лота ранее сообщил телеканал Би-би-си сообщил со ссылкой на компанию Monaco Legends. Речь шла о часах модели Patek Philippe 5208P Triple Complication, к которым были приложены гарантийные документы на имя Владимира Владимировича Путина.

По данным Би-би-си, у проданных часов был платиновый корпус, золотой циферблат и вечный календарь. Телеканал отмечает, что подобные изделия выпускаются ограниченными партиями и купить их можно только по спецзаказу.

Имя нового владельца часов не сообщается.

"Дело Остапа Бендера живет"

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Путин не имеет к проданным часам никакого отношения.

"Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме", — сказал Песков, добавив, что "покупателя жалко".

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не собирается устанавливать какую-либо связь с аукционным домом и выяснять принадлежность часов.

"Это абсолютно из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения", — пояснил он.

"Дело Остапа Бендера живет", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Лимузин "от Путина"

В конце прошлого года на одном из немецких сайтов по продаже автомобилей появилось объявление о Mercedes-Benz S600 Pullman 1995 года выпуска. Тогда продавец утверждал, что ранее на лимузине передвигался Владимир Путин.

Цена бронированного лимузина составляла 1,3 миллиона евро (около 82,6 миллиона рублей).

За эти деньги потенциальный покупатель должен был получить представительский автомобиль, подготовленный по уровню безопаcности B6/B7. Подобные спецмашины способны защитить пассажиров от обстрела из стрелкового оружия, осколков ручных гранат и взрывных устройств.

Тогда продавец отказался рассказать журналистам детали об автомобиле, упомянув лишь, что машина находится в России.

Источник РИА Новости, знакомый с деятельностью гаража особого назначения, не подтвердил, но и не опроверг заявленную информацию в объявлении. Он пояснил, что все автомобили, которые выбывают из парка, реализуются через аукционы, а дальнейшая их судьба неизвестна.

Вещи западных лидеров

На Западе продажа вещей, которые ранее принадлежали известным политикам, не редкость. Так, в апреле в США на аукционе Auctions America был продан Ferrari F430 Дональда Трампа.

Трамп купил новый Ferrari F430 для личного пользования в 2007 году. Через четыре года, проехав на машине 2,4 тысячи миль (около 3,8 тысячи километров), бизнесмен продал ее. На аукциона автомбиль выставил уже новый владелец.

Неизвестный покупатель выложил за Ferrari Трампа 270 тысяч долларов. Имя американского политика существенно повысило привлекательность лота.

"Такие же модели, владельцами которых не были известные люди, обычно приносят от 125 до 175 тысяч долларов в зависимости от пробега, состояния и оборудования", — пояснила представитель Auctions America Эми Кристи.

А в мае 2012 года на eBay был выставлен белый Volkswagen Golf 1990-го года выпуска, на котором ранее ездила нынешний канцлер Германии Ангела Меркель. В ее случае громкое имя владельца не слишком сказалось на цене — машина была продана за 10165 евро (всего на 165 евро дороже начальной аукционной стоимости).

Имя нового владельца этой машины известно. Дирк Фрике заявил журналистам, что купил подержанный автомобиль для своей компании Frisch-Licht. На сделку предприниматель решился только из-за низкой цены.

Торги после смерти

Зачастую вещи известных людей появляются на аукционе уже после смерти обладателей. Так, в 2012 году британский аукционный дом PFC Auctions выставил на торги пробирку с кровью 40-го президента США Рональда Рейгана, который скончался в 2004-м.

В описании лота указывалось, что в пробирке хранилась кровь президента, взятая в 1981 году — после того, как на Рейгана было совершено покушение.

Продавец утверждал, что пробирка со следами крови экс-президента хранилась у его матери, которая работала в медицинской лаборатории, куда кровь направили на анализ.

Кровь президента была снята с продажи после критики родных Рейгана. На тот момент цена лота достигла 30 тысяч долларов.