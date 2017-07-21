Интернет-омбудсмен считает закон о запрете анонимайзеров неисполнимым

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил РИА Новости, что считает "фейковым" и технически неисполнимым закон о запрете использования анонимайзеров в РФ.

Госдума ранее в пятницу приняла в третьем, заключительном, чтении закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров).

"Не будет он (закон — ред.) никак работать, потому что он технически неисполним. Это может привести только к выборочному наказанию отдельно взятых организаторов распространения информации. Люди будут просто использовать другие технологические решения, если это им будет нужно. А в целом это похоже на охоту на ведьм, не более того", — сказал Мариничев.

По его мнению, депутаты, принимая, закон, не понимали, как его потом исполнять.

"Ну, приняли его — молодцы. Но что им регулировать, они и сами не знают. Как применить — сами не знают. Кто его будет исполнять — никто не знает. Как проверять правильность или неправильность работы VPN-сервиса? Даже будет сложно определить, кто его хозяин. В общем, это все ни о чем, это какой-то очередной "фейковый" закон", — сказал интернет-омбудсмен.

"Единственное, что можно однозначно утверждать: что направлен закон на устрашение своего собственного гражданского общества, населения страны. А технологически он, конечно, никакой", — заключил Мариничев.