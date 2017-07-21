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Общество

"Хор был концлагерем". Жертвы католических священников о секс-насилии

15:1321.07.2017
(обновлено: 15:23 21.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАргентинский кардинал стал новым папой римским ФранцискомАргентинский кардинал стал новым папой римским Франциском
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Скандал с растлением малолетних в 50-70 —х годах прошлого века в хоре мальчиков Регенсбургского собора развивался в течение семи лет. Итогом стал 440-страничный отчет независимого адвоката Ульриха Вебера: стало известно о том, что католические священники за несколько десятилетий подвергли насилию, в том числе сексуальному, как минимум 547 детей. Подробности, которые в эфире Sputnik Deutschland рассказал один из потерпевших, – в материале РИА Новости.

Ритуал "голой порки"

Первые сообщения о сексуальных преступлениях в Католической церкви в Германии появились в 2010 году. Тогда в насилии над воспитанниками признался священник берлинского иезуитского колледжа. После этого с заявлениями о надругательствах выступили еще двадцать бывших учеников.

Торжественная месса Об избираемом Папе Римском
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Независимый адвокат Урсула Рауе выяснила, что эти события происходили в 1970-е и 1980-е годы: ей стало известно, как минимум о 120 жертвах. За короткое время появились сообщения еще от трехсот пострадавших.

Один из потерпевших рассказал о насилии в начальной школе, откуда набирали мальчиков в Регенсбургский хор. По его словам, в 1950-х годах он подвергался "голой порке" в кабинете директора, где тот заставлял мальчиков раздеваться и бил рукой.

О "системе садистких наказаний, умноженных на похоть" заявил выпускник Регенсбургской кафедральной школы, немецкий композитор Франц Виттенбринк. Музыкант утверждал, что все знали о том, что директор часто звал к себе двух-трех мальчиков, поил их вином и мастурбировал с ними. 

Хор мальчиков "Регенсбургер Домшпацен", который переводится с немецкого как "регенсбургские воробушки", в Европе – популярный церковный ансамбль с более чем тысячелетней историей. Хористы учатся и живут в интернате при соборе, выступая с произведениями Баха, Гайдна и Генделя по всему миру. С 1964 по 1994 год – время, на которое приходится большая часть обвинений, – ансамбль возглавлял родной брат папы римского Бенедикта XVI Георг Ратцингер. Он также служил архиепископом в Мюнхене с 1977 по 1981 годы.

Адвокат Ульрих Вебер, который закончил расследование коллеги по настоянию епархии, сообщил в своем докладе, что Ратцингер "смотрел в сторону и не вмешивался", пока полтысячи детей подвергались насилию поколениями: с 1945 по 1990-й год.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бегство было невозможно

Как рассказал в эфире Sputnik Deutschland бывший ученик школы Александр Пробст, который сегодня представляет всех пострадавших участников хора, с физическим насилием он столкнулся в третьем классе. Когда он стал старше, заместитель директора заставил его вступить "секретную группу".

"Нам "разрешалось" смотреть порнографию, курить и выпивать. После чего нас в нашей комнате каждый вечер навещал префект. Несмотря на то, что там лежали еще три других мальчика, он надо мной надругался", – вспоминает Пробст.

Эпизодов сексуальных домогательств за время своего трехлетнего проживания в школе Пробст помнит больше ста. По его словам, все насильники в церковной школе были между собой связаны.

"Всё представляло собой некую круговую поруку и систему. В эту ячейку входили сотрудники как интерната, так и музыкальной школы (в целом около 50 человек за все годы), которые координировали свои действия".

Пробст отметил, что больше трех-четырех лет учебы в школе мальчики выдерживали редко. По его словам, нормой считалось нанесение "настоящих увечий" в воспитательных целях. Учеников били и палками, и руками, насиловали смычками. Мальчики предпочитали ухудшить успеваемость, чтобы их отчислили, но не говорить родителям.

Во время службы Навечерие Пасхи в римско-католическом храме Воздвижения Святого Креста в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Это были времена, которые в первую очередь охарактеризовались страхом и ощущением брошенности. Представьте себе тюрьму, концентрационные лагеря. Это полностью закрытые, замкнутые на себе системы, к которым нет доступа извне и из которых бегство невозможно. И вот в такой системе вам приходится выживать: будучи беззащитным ребенком, вы боитесь восстать и погибнуть", – вспоминает Пробст.

За все эти годы в прессу просочились лишь несколько жалоб, но СМИ были "недолговечными", рассказал Пробст: "материал забывался уже к следующему утру".

"Каждодневное насилие там было в порядке вещей. Нас избивали под предлогом всяких мелочей, из-за которых сегодня бы никто даже и руку не поднял на ребенка. За одно лишь детское, непринужденное веселье можно было получить оплеуху. За недоеденный, невкусный суп тоже давали по ушам. Били и палками, всяческими предметами. Такой вот заведённый порядок", – описал нравы и быт католической школы ее выпускник.

© AP Photo / Virginia MayoСпальный колпак в Доме Святого Николая (House of the Sint in Sint-Niklaas) в Бельгии
© AP Photo / Virginia Mayo
Спальный колпак в Доме Святого Николая (House of the Sint in Sint-Niklaas) в Бельгии

Компенсации за заговор

По результатам расследования Вебера, общее число виновных в насилии над хористами – 49 человек, девять из которых подвергали учеников сексуальным надругательствам.

Санкт-Петербургский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр содействия семейному воспитанию №8
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ватикан сразу поспешил дистанцироваться от этой истории. Сначала представитель папы римского заявил, что разговоры о насилии – заговор. Затем заместитель директора службы печати Чиро Бенедеттини сообщил журналистам, что Святой престол "самым серьезным образом относится ко всей этой истории вокруг скандала, связанного с педофилией в Германии", но не намерен напрямую вмешиваться в громкое дело.

Епископ Регенсбурга также отрицал все доводы расследования, а архиепископ Аугсбургский Вальтер Микса списал насилие на влияние "сексуальной революции". По словам его бывших учеников, сам он тоже применял силу — жестоко бил их по лицу.

Сам Георг Ратцингер, который возглавлял школу до 1994 года, заявил баварскому радио, что ничего не знал о сексуальных домогательствах. При этом он признавался, что давал пощечины ученикам – до 1984 года, когда Католическая церковь запретила телесные наказания.

Уголовные дела за давностью лет сейчас завести невозможно. В феврале 2016 года епархия Регенсбурга предложила семидесяти жертвам насилия компенсацию в размере 2500 евро. В октябре, после того, как стало известно о большем числе потерпевших, специальная комиссия Церкви "подняла ставки" и постановила выплатить каждому от пяти до 20 тысяч евро.

Скандал с хором Регенсбурга не единственный громкий случай сексуальных преступлений в католической церкви. Так, в США в период с 1950 по 2002 годы священникам предъявили 10667 обвинений в растлении малолетних прихожан. В 2009 году в Ирландии резонанс вызвало признание церковного служителя в изнасиловании 100 детей, в 2012 году – суд над ирландской монахиней, которая обвинялась в насилии над 87 девочками. В Австралии жертвами католиков-педофилов стали четыре с половиной тысячи человек: с 1993 по 2010 годы были осуждены 100 католических священников.

Бенедикт XVI после встречи с епископами Ирландии в Ватикане 16 февраля 2010 года выступил с резким осуждением педофилии, назвав ее "не только одиозным преступлением, но и тяжким грехом, который оскорбляет Бога и достоинство человеческой личности, сотворенной по Его образу".

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