Вне закона: Госдума одобрила запрет анонимайзеров

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума одобрила законопроект о запрете на использование анонимайзеров — специальных технологий для обхода блокировок сайтов с запрещенной информацией.
14%Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью
68%Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты
18%Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
При этом анонимайзеры являются дополнительным звеном возможной утечки персональной информации. Сервер, который используется для обхода блокировки сайта, получает доступ к учетным записям.
Суть закона
Документ внесли в нижнюю палату парламента депутаты разных фракций — Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и Максим Кудрявцев ("Единая Россия"). По их словам, сейчас решения судов ограничивают доступ к некоторым сайтам, позволяющим "обходить блокировки", однако использование технологий обхода не запрещено.
В тексте законопроекта уточняется, что новые правила помогут предупредить негативные последствия от использования средств обхода блокировки. В частности, речь идет о борьбе с распространением экстремистских материалов и другой запрещенной информации, а также с нарушением исключительных прав.
Полностью не искоренить
Накануне замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в интервью РИА Новости признал, что полностью искоренить анонимайзеры в России не получится. Однако, по словам чиновника, ограничения помогут сократить число пользователей подобных технологий.
"Предположим, VPN и анонимайзеры запретили. Перестанут ли жители России ими пользоваться? Нет, не перестанут. Да, пользователей станет значительно меньше", — сказал замминистра.
По словам Волина, запрет анонимайзеров может сделать экономически нецелесообразным сохранение анонимности в сети.
В качестве примера он привел борьбу с сайтами, которые содержат пиратский контент.
"Предположим, у вас есть пиратский сайт, трафик — миллион человек, и вы спокойно живете за счет рекламы. Вас начали блокировать, вы делитесь на зеркала, мы блокируем зеркала. Вы разваливаетесь на 30, а лучше 50 кусков. И поддерживать их существование экономически уже нецелесообразно — вы не отобьете расходы за счет рекламы. То же самое с анонимайзерами или мессенджерами. До какой степени противостояние с государством может быть интересно владельцам сервисов?" — подчеркнул замглавы Минкомсвязи.
Речи о цензуре нет
44.5%Конечно, без них на любимые сайты не зайти
7.1%Нет, я нашел замену заблокированным сайтам
48.4%Мне они не нужны, я на запрещенные сайты и так не захожу
"Важно, что предлагаемый законопроект не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры. Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации", — подчеркнул парламентарий, говоря о сути законопроекта.
Левин также обращал внимание, что запрет на анонимайзеры не коснется юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.
При этом депутаты предлагали предусмотреть в законе ряд исключений. В частности, послабления должен был получить Крым.
"В конце концов можно выработать перечень анонимайзеров, которые будут разрешены на территории Севастополя и Крыма", — добавил парламентарий.