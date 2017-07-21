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Общество

Вне закона: Госдума одобрила запрет анонимайзеров

14:1721.07.2017
(обновлено: 14:19 21.07.2017)
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© Fotolia / fantom_rdНоутбук. Архивное фотоНоутбук. Архивное фото
© Fotolia / fantom_rd

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума одобрила законопроект о запрете на использование анонимайзеров — специальных технологий для обхода блокировок сайтов с запрещенной информацией.

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров. Поддерживаете?
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    Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью

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    Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты

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    Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
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Сейчас для обхода блокировок сайтов используются различные способы. Так, в прошлом году норвежская Opera Software включила в доступную для всех версию браузера бесплатную функцию VPN — технологию, позволяющую обходить блокировки сайтов и менять IP-адреса.

При этом анонимайзеры являются дополнительным звеном возможной утечки персональной информации. Сервер, который используется для обхода блокировки сайта, получает доступ к учетным записям.

Суть закона

Документ внесли в нижнюю палату парламента депутаты разных фракций — Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и Максим Кудрявцев ("Единая Россия"). По их словам, сейчас решения судов ограничивают доступ к некоторым сайтам, позволяющим "обходить блокировки", однако использование технологий обхода не запрещено.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Волин: "Интеллигенция из кухни ушла в интернет"
Законопроект также запрещает поисковикам показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Для этого в Госдуме предложили дать владельцам анонимайзеров и операторам поисковиков доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

В тексте законопроекта уточняется, что новые правила помогут предупредить негативные последствия от использования средств обхода блокировки. В частности, речь идет о борьбе с распространением экстремистских материалов и другой запрещенной информации, а также с нарушением исключительных прав.

Полностью не искоренить

Накануне замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в интервью РИА Новости признал, что полностью искоренить анонимайзеры в России не получится. Однако, по словам чиновника, ограничения помогут сократить число пользователей подобных технологий.

"Предположим, VPN и анонимайзеры запретили. Перестанут ли жители России ими пользоваться? Нет, не перестанут. Да, пользователей станет значительно меньше", — сказал замминистра.

По словам Волина, запрет анонимайзеров может сделать экономически нецелесообразным сохранение анонимности в сети.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жаров: Роскомнадзор готов реализовать запрет программ для обхода блокировок
"Если мы говорим, что задача в том, чтобы плохие люди не могли сохранить анонимность в сети, плохие люди эту анонимность всегда сохранят. Если же мы хотим подорвать экономическую основу возможности сохранения анонимности в сети, то да, такие действия имеют определенный шанс на успех", — сказал Волин.

В качестве примера он привел борьбу с сайтами, которые содержат пиратский контент.

"Предположим, у вас есть пиратский сайт, трафик — миллион человек, и вы спокойно живете за счет рекламы. Вас начали блокировать, вы делитесь на зеркала, мы блокируем зеркала. Вы разваливаетесь на 30, а лучше 50 кусков. И поддерживать их существование экономически уже нецелесообразно — вы не отобьете расходы за счет рекламы. То же самое с анонимайзерами или мессенджерами. До какой степени противостояние с государством может быть интересно владельцам сервисов?" — подчеркнул замглавы Минкомсвязи.

Речи о цензуре нет

Пользуетесь программами для обхода блокировки сайтов?
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  • 44.5%

    Конечно, без них на любимые сайты не зайти

  • 7.1%

    Нет, я нашел замену заблокированным сайтам

  • 48.4%

    Мне они не нужны, я на запрещенные сайты и так не захожу
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После того, как законопроект об анонимайзерах был внесен в Госдуму, ряд экспертов высказали мнение, что с его помощью власти намерены установить цензуру в интернете. По мнению, главы комитета по информационной политике Леонида Левина, в документе речи об этом нет.

"Важно, что предлагаемый законопроект не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры. Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации", — подчеркнул парламентарий, говоря о сути законопроекта.

Левин также обращал внимание, что запрет на анонимайзеры не коснется юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

При этом депутаты предлагали предусмотреть в законе ряд исключений. В частности, послабления должен был получить Крым.

Андрей Цариковский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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ФАС считает запрет анонимайзеров эффективным для развития цифрового сектора
"Севастополь и Республика Крым — это особый регион, который находится в санкционной блокаде, и лишить людей доступа к интернету по многим вопросам — недопустимо. Севастопольцы и крымчане заказывают вещи, работают в сфере IT и многое другое, вплоть до скачивания игр детям — все это благодаря анонимайзерам, потому что за пределами России электронные IT-адреса крымчан сразу же отсекаются и блокируются", — сказал РИА Новости Дмитрий Белик, представляющий полуостров в нижней палате парламента.

"В конце концов можно выработать перечень анонимайзеров, которые будут разрешены на территории Севастополя и Крыма", — добавил парламентарий.

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