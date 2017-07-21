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Общество

Архитектурный фестиваль "Архстояние" пройдет в калужском Никола-Ленивце

14:0921.07.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль Архстояние. Архивное фотоФестиваль Архстояние. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Художники и архитекторы в 12-й раз представят свое видение пространства для жизни гостям фестиваля "Архстояние" на просторах арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области с 21 по 23 июля.

Международный фестиваль ландшафтных объектов и лэнд-арта "Архстояние" возник не на пустом месте. Авторами первых сооружений стали художники, которые начали строить дома и мастерские вокруг маленькой деревни Никола-Ленивец в 1989 году. Официально фестиваль проводится с 2006 года по инициативе художника и скульптора Николая Полисского. С тех пор архитекторы собираются дважды в год, а все заинтересованные, помимо дней фестиваля, могут посетить парк в любое время: многие арт-объекты остаются частью окружающего пейзажа.

Целями "Архстояния" организаторы видят, в частности, развитие современной архитектуры, развитие территории и ее уникальности, а также создание устойчивой экосистемы, которая сформирует новый образ жизни.

Архитектурная философия

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Фестиваль откроется в пятницу в 12-й раз. Стоит иметь в виду, что "Архстояние" — не только платформа для создания архитектурных объектов, но и пространство для творчества в целом. На этот раз организаторы предложили архитекторам и художникам отказаться от стандартов, функциональности и поразмышлять на тему "Как жить?".

"Мы дали участникам конкретное направление, предложив ответить на девять правил Пространства Для Жизни. В таком пространстве должны свободно помещаться один или несколько человек, объединенных по каким-либо социальным или косвенным признакам, помещение должно быть всепогодным и компактным и вдохновлять своих обитателей на постоянный перформанс, транслирующий образ жизни. Не все авторы ответили буквально на этот запрос, но выразили четкую позицию", — рассказал куратор фестиваля Антон Кочуркин, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.

Посетители "Архстояния" увидят произведения, рожденные в поисках ответа на этот вопрос. Так, Александр Бродский превратил бетонные заборы в арт-объект "Вилла ПО – 2", Архитектурное бюро А-ГА и Юрий Муравицкий изобрели передвижной павильон, где артисты могут и жить, и давать театральные представления, арт-группа "Алыча" соорудила "Штаб", пригодный для жизни и скейтбординга.

Параллельно свои философские рассуждения будут транслировать приглашенные эксперты лектория. В течение двух дней перед гостями выступят Роман Либеров, Константин Михайлов, Никита Белоголовцев, Алиса Таёжная и другие. Любители кино смогут посмотреть специальную кинопрограмму фестиваля, которая будет демонстрироваться сразу на двух площадках.

Отношения с природой

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Художники будут общаться со зрителями на свой лад — действием. В разных уголках парка с открытием фестиваля начнутся увлекательные перформансы: известный андеграундный актер и авангардный художник Пахом пригласит гостей в "Лесную школу Пахома".

Сергей Катран готовит перформанс под названием "Дети гениев отдыхают на природе", который радикально переосмысляет отношения человека и природы. Смельчаков посадят в тесные бочки, подобно Диогену, но не позволят спрятаться полностью: специальные отверстия крошечного домика станут точками взаимодействия с внешним миром.

В течение всего фестиваля в "Кибитке" Юрия Муравицкого будет кипеть жизнь: за прозрачной стеной артисты подготовят настоящее театральное представление, премьера которого состоится в последний день. Архитектурное бюро "Рождественка" также готовит трехдневный перформанс — его участникам предложат присоединиться к созданию огромного сада и посадить свое растение.

Кроме того, гостей ожидает музыкальное сопровождение, которое готовит команда культурного центра "Наука и Искусство".

"Главными действующими лицами станут американский музыкант Huerco S, который сыграет специальную эмбиент-лайв программу на закате, и Rabih Beaini — мультиинструменталист и импровизатор из Ливана, руководитель лейбла Morphine и куратор прошлогоднего фестиваля CTM в Берлине", — сообщают организаторы.

На "Архстоянии" выступят и живые коллективы, в частности, джаз/краутрок-группа Indirect, сибирский психоделический дуэт Mårble и ансамбль традиционной черкесской музыки Хьэгъэудж Гуп из Кабардино-Балкарии.

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