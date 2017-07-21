В России насчитали 4,3 млн владельцев оружия

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России зарегистрировано 4,3 миллиона владельцев оружия, у которых на руках находится 6,6 миллиона "стволов", сообщили РИА Новости в пятницу в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

В эту цифру входят травматическое, охотничье, спортивное и другие виды оружия, разрешенного гражданским.

"Подразделениями лицензионно-разрешительной работы осуществлён контроль за 4,3 миллионами владельцев, в пользовании которых находится 6,6 миллионов единиц оружия", — сказал собеседник агентства.