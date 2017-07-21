Проливной дождь прервал полетную программу МАКС-2017

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017

ЖУКОВСКИЙ, 21 июл — РИА Новости. Полетная программа 13-го Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017", была прервана в пятницу проливным дождем, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Часть зрителей направилась к выходам, а прибывающие на выставку люди сосредоточились в накопителях, где проводится досмотр. Организаторы по громкой связи просят посетителей авиасалона переждать дождь под навесами, соблюдать спокойствие и не расходиться.

Когда дождь начался, в воздухе находились самолеты пилотажной группы. Демонстрационные полеты были прерваны. Над аэродромом "Раменское" в настоящее время сохраняется обложная облачность, интенсивность дождя уменьшилась и на горизонте появились просветы.