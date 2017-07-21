Минобрнауки не получало обращений о переносе начала учебного года

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Инициатива по сдвигу даты начала учебного года в Минобрнауки не поступала, нет и намерений изменять традицию празднования 1 сентября, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести дату начала учебного года на 1 октября.

"В настоящий момент в министерство подобных инициатив не поступало", — сказали в ведомстве, отметив, что по закону "образовательные организации самостоятельно определяют свой учебный график".

"В то же время в России существует ставший уже традицией День знаний 1 сентября, и мы не планируем сдвигать эту традицию. Этот вопрос выносился на обсуждение ранее и не нашел поддержки у родительского и педагогического сообщества", — добавили в Минобрнауки.