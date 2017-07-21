Заместитель Тулеева рассказал о состоянии его здоровья

КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости. Состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который в мае перенес операцию на позвоночнике и продолжает курс реабилитации в московской клинике, стабильное, самочувствие хорошее, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель губернатора по вопросам здравоохранения, кандидат медицинских наук Валерий Цой.

"Состояние губернатора стабильное, самочувствие хорошее. Реабилитационные мероприятия продолжаются согласно той программе, что была разработана ранее, в том числе с использованием специальных реабилитационных устройств", — сказал собеседник агентства.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба областной администрации сообщила, что он продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года, но из-за своего плотного рабочего графика он перенес его на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации.