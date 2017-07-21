На Москву обрушился ливень с градом

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сильный ливень с громом и градом обрушился на Москву днем в пятницу.
Град 😱 (@ ПКиО "Красная Пресня" in Москва) https://t.co/YzdaavjZ6n pic.twitter.com/1dhuEeIsE9— Эл✨ (@ellinkooo) 21 июля 2017 г.
Сначала стал слышен гром и появились молнии. После этого местами выпал крупный град.
#москва #арбат #град 21 июля pic.twitter.com/v47yEfxctT— Пончик в пончо (@ilyonailyona) 21 июля 2017 г.
Ранее синоптики сообщили, что жителей столицы ожидает дождь, гроза и усиление ветра 12-17 метров в секунду.
Спасатели предупредили, что при такой погоде возможны затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линии электропередачи, повал деревьев.