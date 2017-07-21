На Москву обрушился ливень с градом

Сильный ливень и град в Москве. 21 июня 2017

Сильный ливень и град в Москве. 21 июня 2017

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сильный ливень с громом и градом обрушился на Москву днем в пятницу.

Сначала стал слышен гром и появились молнии. После этого местами выпал крупный град.

Ранее синоптики сообщили, что жителей столицы ожидает дождь, гроза и усиление ветра 12-17 метров в секунду.

#холодноелето2017 #moscow #мск #msk #москва #град #ливень #московскиетропики Публикация от Евгений Типунов (@etipunov) Июл 21 2017 в 3:17 PDT

Спасатели предупредили, что при такой погоде возможны затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линии электропередачи, повал деревьев.