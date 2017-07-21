Минюст готов заняться передачей блогера Лапшина при его обращении

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минюст России инициирует передачу осужденного на три года в Азербайджане блогера Александра Лапшина в РФ, если он обратится с такой просьбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"При вступлении приговора суда Азербайджанской Республики в силу и поступлении в компетентные органы России ходатайства российского гражданина о его передаче Минюстом России будет инициирована перед министерством юстиции Азербайджанской Республики процедура передачи осужденного в соответствии с положениями конвенции 1998 года", — говорится в сообщении ведомства.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. В четверг суд в Баку приговорил Лапшина, который является гражданином России и Израиля, к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.

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В Минюсте пояснили, что в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных к лишению свободы обращение о передаче сам осужденный или его близкие родственники, законный представитель и адвокат вправе заявить в министерство юстиции России либо Азербайджана. Среди условий передачи — вступления в законную силу приговора суда и согласие самого осужденного. Будет ли Лапшин обжаловать приговор Бакинского суда пока не известно.