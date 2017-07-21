Госдума приняла закон против нелегального распространения sim-карт

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на борьбу с нелегальным распространением sim-карт.
Для проверки достоверности вносимых в базу сведений об абоненте предлагается предоставить операторам возможность проверять эти сведения через квалифицированную электронную подпись и информационные системы. Сведения могут проверяться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Основания для прекращения оказания услуг связи дополнены положением, согласно которому Роскомнадзор, в случае установления несоответствия между персональными данными фактических пользователей и сведениями из абонентского договора, вправе выдать оператору связи предписание о прекращении оказания услуг связи таким пользователям, сообщил ранее глава комитета Леонид Левин (СР).
Также устанавливается, что в случае ликвидации абонента — юридического лица выделенные ему абонентские номера могут быть переоформлены на фактического пользователя услуг связи, сказал Левин.
Как ожидается, закон должен вступить в силу с июня 2018 года.