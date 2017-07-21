Госдума приняла закон против нелегального распространения sim-карт

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на борьбу с нелегальным распространением sim-карт.

Документ был внесен в Госдуму в конце апреля группой сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Законопроект устанавливает, что услуги сотовой связи и доступа в интернет предоставляются физическим и юридическим лицам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи.

Для проверки достоверности вносимых в базу сведений об абоненте предлагается предоставить операторам возможность проверять эти сведения через квалифицированную электронную подпись и информационные системы. Сведения могут проверяться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Основания для прекращения оказания услуг связи дополнены положением, согласно которому Роскомнадзор, в случае установления несоответствия между персональными данными фактических пользователей и сведениями из абонентского договора, вправе выдать оператору связи предписание о прекращении оказания услуг связи таким пользователям, сообщил ранее глава комитета Леонид Левин (СР).

По словам депутата, также установлены правила, в соответствии с которым оплата услуг мобильной связи, оказываемой юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям — осуществляется только в форме безналичных расчетов. Однако это ограничение не распространяется на абонентов, достоверные сведения о которых переданы оператору связи.

Также устанавливается, что в случае ликвидации абонента — юридического лица выделенные ему абонентские номера могут быть переоформлены на фактического пользователя услуг связи, сказал Левин.

Как ожидается, закон должен вступить в силу с июня 2018 года.