Правительство выделит два миллиарда рублей для помощи ипотечникам

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство РФ решило выделить 2 миллиарда рублей Минстрою для реализации программы помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Госпрограмму помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года: банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа клиенту компенсирует государство. Срок программы истек 31 мая 2017 года, однако почти все средства, выделенные на нее (4,5 миллиарда рублей), были израсходованы уже по состоянию на март, и часть людей, подавших заявки на помощь и собравшие для этого все необходимые деньги, так и не смогли получить деньги, несмотря на формальное соответствие требованиям программы.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) создано в 1997 году, 100% акций агентства принадлежит государству. Стратегические приоритеты агентства — предоставление специальных ипотечных кредитов для социальных категорий граждан, обеспечение жилищного строительства объектами инженерно-технической инфраструктуры для реализации программы "Жилье для российской семьи", развитие рынка арендного жилья и рынка ипотечных ценных бумаг.