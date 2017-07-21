Правительство выделит два миллиарда рублей для помощи ипотечникам

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство РФ решило выделить 2 миллиарда рублей Минстрою для реализации программы помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, сообщается на сайте кабмина.
Госпрограмму помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года: банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа клиенту компенсирует государство. Срок программы истек 31 мая 2017 года, однако почти все средства, выделенные на нее (4,5 миллиарда рублей), были израсходованы уже по состоянию на март, и часть людей, подавших заявки на помощь и собравшие для этого все необходимые деньги, так и не смогли получить деньги, несмотря на формальное соответствие требованиям программы.