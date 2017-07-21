Друзьям и родственникам нарушителя предложили оплачивать его штрафы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минфин РФ предлагает дать возможность оплачивать штрафы за нарушителя его друзьям и родственникам, соответствующий проект закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что реализация положений законопроекта позволит упростить процедуру уплаты таких штрафов и налоговых недоимок за лицо, привлеченное к уголовной ответственности, приведет к уменьшению дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджеты РФ, и как следствие, повлечет своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в части штрафных санкций в доходы бюджетов.
Отмечается, что положения законопроекта соответствуют положениям договора о Евразийском экономическом союзе.