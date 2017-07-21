Госдума приняла закон о запрете учреждать СМИ осужденным за экстремизм

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает быть учредителем и главным редактором СМИ лицам, которые были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности.

Согласно действующим нормам законодательства, учредителем СМИ не может быть гражданин, не достигший 18 лет, признанный судом недееспособным, отбывающий наказание в местах лишения свободы, либо душевно больной. Принятый законопроект расширяет этот круг лиц: он вводит запрет учреждать СМИ, также быть главным редактором для лиц, отбывающих наказание, либо имеющих судимость за совершение преступлений с использованием СМИ или связанных с осуществлением экстремистской деятельностью.

Кроме того, в законопроекте уточняется процедура регистрации СМИ. Проект закона также предусматривает уплату государственной пошлины за выдачу разрешений на распространение в России продукции зарубежных периодических печатных изданий, которые сейчас выдает Роскомнадзор.

Также Госдума приняла закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс и устанавливает размеры госпошлины за регистрацию СМИ.

Действующая редакция Налогового кодекса РФ устанавливает разный размер государственной̆ пошлины за регистрацию СМИ в зависимости от того, в каком формате оно распространяется: печатное издание, информационное агентство или телевидение радио. Новый закон исключает такое деление и устанавливает единый размер госпошлины для СМИ вне зависимости от формы распространения.

Если продукция СМИ предназначена для распространения преимущественно на всей̆ территории РФ, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов РФ, пошлина за регистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации, в том числе связанных с изменением тематики или специализации устанавливается в размере 8 тысяч рублей. Если продукция СМИ предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, района в городе, микрорайона, то за такую процедуру заявителю необходимо будет заплатить 4 тысячи рублей.

За выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории РФ устанавливается пошлина в размере 8 тысяч рублей.