Госдума приняла закон о запрете учреждать СМИ осужденным за экстремизм

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает быть учредителем и главным редактором СМИ лицам, которые были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности.
Кроме того, в законопроекте уточняется процедура регистрации СМИ. Проект закона также предусматривает уплату государственной пошлины за выдачу разрешений на распространение в России продукции зарубежных периодических печатных изданий, которые сейчас выдает Роскомнадзор.
Также Госдума приняла закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс и устанавливает размеры госпошлины за регистрацию СМИ.
Если продукция СМИ предназначена для распространения преимущественно на всей̆ территории РФ, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов РФ, пошлина за регистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации, в том числе связанных с изменением тематики или специализации устанавливается в размере 8 тысяч рублей. Если продукция СМИ предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, района в городе, микрорайона, то за такую процедуру заявителю необходимо будет заплатить 4 тысячи рублей.
За выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории РФ устанавливается пошлина в размере 8 тысяч рублей.