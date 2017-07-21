Минприроды объявило о старте экологических акций на Байкале
11:1721.07.2017
(обновлено: 11:18 21.07.2017)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минприроды России дало старт совместным экологическим акциям федеральной целевой программы (ФЦП) "Вода России" и всероссийского волонтерского экологического марафона "360 минут", сообщает пресс-центр ФЦП.
"В рамках Года экологии министерство природных ресурсов и экологии России объявило о старте серии экологических акций на побережье озера Байкал. Мероприятия под эгидой Минприроды России проведут волонтеры ФЦП "Вода России" и главного всероссийского волонтерского экологического марафона "360 минут", – говорится в сообщении.
В течение 2017 года пройдет порядка 100 совместных экологических мероприятий, их участниками станут более 50 тысяч человек. Добровольцы проведут работы по очистке берегов водоема от мусора, уборке особо охраняемых природных территорий и благоустройству туристических маршрутов на Байкале.
"Экологическое состояние Байкала – это зона нашей общей ответственности, и улучшить его состояние возможно только при объединении усилий государства, бизнеса и общества", — отметил глава Минприроды России Сергей Донской.
Акция "Вода России" проходит по инициативе министерства с 2014 года. В 2016 году акция состоялась в 80 регионах страны, что позволило очистить от мусора берега более 9 тысяч водоемов. Всего за 3 года проведения акции в ней приняли участие более 1,5 миллиона человек.
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