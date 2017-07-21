Минприроды объявило о старте экологических акций на Байкале

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минприроды России дало старт совместным экологическим акциям федеральной целевой программы (ФЦП) "Вода России" и всероссийского волонтерского экологического марафона "360 минут", сообщает пресс-центр ФЦП.

Байкальские заповедные тропы © Василий Сутула Баргузинский соболь © Василий Сутула Баргузинский соболь © Алексей Безруков Хамар-Дабан © Алексей Безруков Хамар-Дабан © Алексей Безруков Орлан-белохвост © Алексей Безруков Орлан-белохвост © Алексей Безруков Бурый медведь © Алексей Безруков Бурый медведь © Алексей Безруков Косули © Алексей Безруков Косули © Василий Сутула Байкальский заповедник © Василий Сутула Байкальский заповедник © Василий Сутула Байкальский заповедник © Василий Сутула Байкальский заповедник © Василий Сутула Дельта - игра света © Василий Сутула Дельта - игра света © Василий Сутула Байкальский заповедник © Василий Сутула Байкальский заповедник © Алексей Безруков Бурундук © Алексей Безруков Бурундук /

"В рамках Года экологии министерство природных ресурсов и экологии России объявило о старте серии экологических акций на побережье озера Байкал. Мероприятия под эгидой Минприроды России проведут волонтеры ФЦП "Вода России" и главного всероссийского волонтерского экологического марафона "360 минут", – говорится в сообщении.

В течение 2017 года пройдет порядка 100 совместных экологических мероприятий, их участниками станут более 50 тысяч человек. Добровольцы проведут работы по очистке берегов водоема от мусора, уборке особо охраняемых природных территорий и благоустройству туристических маршрутов на Байкале.

"Экологическое состояние Байкала – это зона нашей общей ответственности, и улучшить его состояние возможно только при объединении усилий государства, бизнеса и общества", — отметил глава Минприроды России Сергей Донской.

Акция "Вода России" проходит по инициативе министерства с 2014 года. В 2016 году акция состоялась в 80 регионах страны, что позволило очистить от мусора берега более 9 тысяч водоемов. Всего за 3 года проведения акции в ней приняли участие более 1,5 миллиона человек.