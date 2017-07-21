Правительство определило порядок дактилоскопической регистрации

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о совершенствовании государственной дактилоскопической регистрации, в частности, предлагается уточнить категории лиц, для которых она обязательна, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается уточнить категории лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также порядок получения, хранения и уничтожения такой информации.

Как отмечается, принятие законопроекта позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере государственной дактилоскопической регистрации, будет способствовать повышению качества и результативности проведения такой регистрации, оптимизации времени ее проведения и объемов соответствующего финансирования.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 17 июля на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в перечне принятых решений.