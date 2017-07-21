Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров).
15.2%Конечно, это поможет бороться с мошенниками и террористами
33.7%Да, но если персональные данные будут защищены
51.1%Нет, у пользователей должна быть возможность сохранить анонимность
Законопроект устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.
Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Документ также предполагает отмену реестра блогеров. С 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, по которому сайты с посещаемостью более трех тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор.
По мнению Левина, отмена реестра блогеров — своевременная мера, "так как в связи с развитием технологий она потеряла своё значение".