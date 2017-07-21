Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Проект закона на рассмотрение Госдумы был внесен в конце мая, его авторами выступили депутаты Марина Мукабенова (ЕР), Олег Николаев (СР) и Александр Ющенко (КПРФ). Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, кто идентифицирован в установленном правительством порядке.

Законопроектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи. При этом устанавливается, что мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Также отмечается, что "наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.

Как подчеркнул ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, законопроект предусматривает, что доступ к информационному ресурсу организаторов распространения информации может ограничиваться только на основании судебного решения. Также предусматривается, что предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере возможно только с согласия пользователей мессенджера. Без согласия пользователей, явно выраженного в момент регистрации в мессенджере, такие данные передаваться не могут, добавил депутат.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.