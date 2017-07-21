Госдума ужесточила наказание за склонение к суициду

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за склонение к самоубийству, в том числе несовершеннолетних; максимальное наказание, предусмотренное в документе, — 15 лет лишения свободы.

Документ был внесен председателем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым.

Склонение к самоубийству (статья 110.1 УК РФ) действующим законодательством карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства (статья 110 УК РФ) — от пяти до восьми лет.

Согласно документу, склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (согласно действующему законодательству лишение свободы предполагается на срок до 5 лет).

Законопроект также устанавливает повышенную ответственность — от восьми до 15 лет лишения свободы — за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины.

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (сейчас — до 4 лет). То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ (включая интернет), будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет (в действующем законодательстве — до 6 лет).