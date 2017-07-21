В Москве женщина добровольно выдала арсенал оружия умершего супруга

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Женщина добровольно выдала арсенал оружия, который остался после смерти ее супруга на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что порядка 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны изъяли саперы для последующего уничтожения в квартире многоэтажного жилого дома на западе Москвы.

"К участковому уполномоченному полиции ОМВД России по району Крылатское обратилась гражданка, которая сообщила, что у неё в квартире и гараже от умершего супруга остались предметы, которые по своими визуальным признакам относятся к оружию и боеприпасам времён ВОВ", — сказал собеседник агентства.

Полицейские изъяли найденные в квартире предметы. Как сообщили в главке, они уже были непригодны для использования.

"По заключению сотрудников МЧС данные предметы являются непригодными для использования по прямому назначению, так как были приведены в негодное состояние (деактивированы)", — добавили в главке.