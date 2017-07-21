Медведев поручил проработать дополнительные меры поддержки социальных НКО

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам пятнадцатого Гражданского форума в Ярославской области поручил Минэкономразвития и Минфину до 14 сентября проработать вопросы введения дополнительных мер налоговой и финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (социальные НКО, СОНО), сообщается на сайте кабинета министров.

"Минэкономразвития России и Минфину России проработать вопросы введения дополнительных мер налоговой и финансовой поддержки СОНО. Срок – до 14 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, Медведев поручил Минэкономразвития до 14 сентября проработать с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений вопросы развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО, Минэкономразвития и Минюсту в те же сроки проработать вопросы правового регулирования деятельности социально ориентированных НКО.

Также Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минобрнауки, Минспорт, Минкультуры и Минздрав до 14 сентября проработают вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, а Минэкономразвития и Росстат проработают вопрос о проведении в 2018 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций.

Медведев также поручил Минкомсвязи до 14 сентября проработать совместно с Минэкономразвития вопрос информационного сопровождения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в СМИ, в том числе в части освещения лучших практик взаимодействия общественных объединений и социально ответственного бизнеса.