Россияне смогут вызвать врача на дом с помощью личного кабинета на ЕПГУ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вызвать врача на дом, получить информацию о прикреплении к поликлинике, а также записаться на медосмотр или диспансеризацию можно будет через личный кабинет на "Едином портале государственных и муниципальных услуг" (ЕПГУ), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

"Приоритетным проектом "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"… определен перечень услуг в сфере здравоохранения, оказание которых должно быть обеспечено в электронной форме в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ЕПГУ)", — говорится в справке к документу.

Согласно распоряжению, в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ в том числе должны быть предоставлены услуги по приему заявок на вызов врача на дом, предоставлению сведений о прикреплении к медицинской организации, записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, выдаче направления на госпитализацию и прохождение медико-социальной экспертизы.