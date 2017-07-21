Россияне смогут вызвать врача на дом с помощью личного кабинета на ЕПГУ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вызвать врача на дом, получить информацию о прикреплении к поликлинике, а также записаться на медосмотр или диспансеризацию можно будет через личный кабинет на "Едином портале государственных и муниципальных услуг" (ЕПГУ), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.
Согласно распоряжению, в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ в том числе должны быть предоставлены услуги по приему заявок на вызов врача на дом, предоставлению сведений о прикреплении к медицинской организации, записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, выдаче направления на госпитализацию и прохождение медико-социальной экспертизы.