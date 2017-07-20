В ГД опровергли сообщения о блокировке отдельных пользователей мессенджеров

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал недоразумением появившуюся со ссылками на депутата Олега Николаева информацию в СМИ о возможном запрете отдельным пользователям доступа к мессенджерам.

Госдума в пятницу планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект о регулировании мессенджеров.

"Заявление, приписываемое депутату Николаеву, о том, что законопроекты о регулировании мессенджеров предполагают запрет или блокирование отдельных пользователей в случае нарушения ими законов, скорее всего, является плодом недоразумения", — сказал Левин, слова которого цитирует его пресс-служба.

Вводящееся регулирование предусматривает санкции только в отношении операторов мессенджеров в случае, если они содействуют нарушению закона, подчеркнул он. "Никаких штрафов или прямых запретов в отношении пользователей не планируется. В то же время, конечно, нельзя отрицать того, что операторы мессенджеров должны пресекать распространение противозаконного спама в случае поступления жалоб пользователей в Роскомнадзор", — добавил Левин.

Глава комитета ГД напомнил, что "единственный новый вид административного наказания, который сейчас вводится — это штрафы в отношении операторов мессенджеров".