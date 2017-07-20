В ОП не согласны с рейтингом, признавшим РФ плохой страной для пенсионеров

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Рейтинг, по которому Россия вошла в пятерку худших для пенсионеров стран, некорректен, так как материальное положение пенсионеров должно соотноситься с реалиями конкретной страны, заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Составители Глобального пенсионного индекса (Global Retirement Index), который показывает уровень комфортности жизни пенсионеров в стране, отдали РФ 40-е место из 43 возможных. Отмечается, что за год позиция России не изменилась.

"Вопрос о том, какое место занимает Россия в этом топе, некорректен, потому что система оценки строится на целом ряде факторов… Оценивать и рейтинговать системы других стран, которые действительно совершенно разные, неправильно и экономически, и по иным параметрам", — заявила Починок, слова которой приводит пресс-служба ОП РФ.

По словам эксперта, к этим факторам относится "материальное положение действующих пенсионеров в соответствии с реалиями конкретной страны" — это и система здравоохранения, и качество жизни пенсионеров, и действующая пенсионная система.

Починок отметила, что сегодня российские пенсионеры "не являются самыми бедными людьми – ими являются молодые семьи с детьми". При этом член ОП РФ подчеркнула, что на повестке дня остается вопрос пенсионной реформы и индексации пенсий работающих пенсионеров.