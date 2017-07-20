В Москве работы по благоустройству в 2018 году сместятся на периферию

МОСКВА, 20 июл – РИА Недвижимость. Акцент работ по благоустройству московских улиц в 2018 году сместится из центра столицы на периферию, заявил в эфире телеканала "ТВ Центр" мэр города Сергей Собянин.

По словам Собянина, в 2017 году в Москве планируется реконструировать около сотни улиц – в большинстве своем крупные магистрали в Центральном округе столицы, например, Садовое и Бульварное кольца, Тверскую улицу.

"В 2018 году будем заниматься локальными объектами в центре, десятком крупных объектов в префектурах", – отметил мэр.

При этом он пообещал, что реконструированные улицы прослужат москвичам десятилетиями.

В Москве с 2015 года реализуется городская программа благоустройства "Моя улица". В первые два года работ комплексно благоустроено 108 улиц протяженностью 130 километров, высажено 7 тысяч деревьев. В 2017 году новый облик по планам властей обретут 80 территорий. Предполагается, что программа "Моя улица" продлится до конца 2018 года.