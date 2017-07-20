Ушацкас назвал Алексееву корифеем правозащитной деятельности

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас, лично поздравивший председателя Московской Хельсинской группы Людмилу Алексееву с юбилеем, назвал ее опорой и корифеем правозащитной деятельности.

В четверг Алексеева отмечает 90-летие. В свое время она была участницей диссидентского движения, вот уже два десятилетия возглавляет одну из старейших в России правозащитных организаций, сейчас входит в состав президентского Совета по правам человека.

"Ваша непоколебимая преданность делу защиты прав человека, демократии и верховенства права, ваши слова и поступки – это неисчерпаемый источник вдохновения для поколений правозащитников, гражданских активистов и всех тех, кто стремится к свободе и справедливости, в России и во всем мире. Ваша работа – пример для подражания, вдохновляющее напоминание о том, сколь многого можно достичь благодаря воле и целеустремленности, смелости и целостности характера даже в самых сложных обстоятельствах", – сказал Ушацкас, его слова приводит пресс-служба посольства ЕС в РФ.

Он добавил, что преданность госпожи Алексеевой принципам и гуманистическим ценностям в ее работе, ее стойкость и настойчивость делают ее "поистине выдающейся личностью, опорой и корифеем правозащитной деятельности".

Ушацкас также напомнил о признании Евросоюзом значительного вклада госпожи Алексеевой в дело защиты демократии, прав человека и верховенства права в Европе и за ее пределами.