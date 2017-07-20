МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Большинство депутатов Госдумы проводят отпуск в России — в Крыму и Краснодарском крае, сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В пятницу Госдума закроет весеннюю сессию, и депутаты смогут отправиться в отпуск. Первое пленарное заседание осенней сессии состоится в начале сентября.

"Кто-то, наверное, какое-то время выделит для того, чтобы отдохнуть. Насколько я знаю, большинство едут в Крым, едут в Сочи, в Краснодарский край, едут к себе домой. Необязательно нужно куда-то ехать за границу", — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, где проводят отпуск парламентарии.

"У нас половина депутатского корпуса избраны от конкретных территорий, избраны от одномандатных округов. Сейчас то время, когда можно взять поехать к себе в округ, повстречаться с избирателями, обсудить проблемы, найти решения тех вопросов, которые люди ставят. Как раз это отпускное время даёт такую возможность. Я избирался по одномандатному округу, всегда в это время ездил на встречу со своими избирателями, и была возможность спокойно общаться именно в это летнее время, без суеты. Такие встречи, они очень эффективны", — отметил парламентарий.