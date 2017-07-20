Детский омбудсмен выясняет судьбу ребенка россиянки, убитой в Испании

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выясняет судьбу ребенка убитой в Испании россиянки, сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

Испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили в четверг, что гражданка России убита в Валенсии, подозреваемый задержан.

У погибшей остался 7-летний сын.

"Уполномоченный по правам ребёнка запросила в посольстве России в Испании информацию о месте нахождения, состоянии и самочувствии ребенка убитой в Валенсии россиянки. Пока непонятно, является ли сам ребёнок гражданином России, откуда, когда и при каких обстоятельствах мама с сыном приехали в Испанию, остались ли у них родственники в РФ", — сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

По данным СМИ, обгоревшее тело 32-летней россиянки было обнаружено в одной из квартир многоквартирного дома в Валенсии после того, как там возник пожар. Вскрытие выявило причину смерти — многочисленные удары по голове.