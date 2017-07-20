МЧС объявило предупреждение об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, в четверг вечером ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, возможны подтопления и заторы на дорогах, сообщает столичный главк МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы вечером 20 июля и ночью с 20 на 21 июля в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, заторы на дорогах.