"Нужно время": в Кремле рассказали о возможности помиловать Изместьева

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-сенатора от Башкирии И.Изместьева. Архивное фото

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-сенатора от Башкирии И.Изместьева. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин может помиловать бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

"Президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время", — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С просьбой помиловать экс-сенатора к Путину обратилась глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

В четверг Владимир Путин лично поздравил российскую правозащитницу с 90-летним юбилеем. Перед вылетом в Йошкар-Олу президент днем приехал к Алексеевой в ее квартиру на Старом Арбате.

Не подарок, а просьба

"Я сказала — это не подарок, это просьба, сделайте доброе дело: помилуйте Игоря Изместьева… Потому что помилование — это не акт справедливости, это акт милосердия", — рассказала позднее Алексеева на заседании Президентского совета по правам человека (СПЧ).

"Я, говорит, обещаю. Я говорю: "Я знаю, Владимир Владимирович, что когда вы обещаете, вы обязательно выполняете", — добавила правозащитница. Путин, по ее словам, согласился.

"Теперь я завтра обрадую этим известием мать Игоря Изместьева, потому что я верю, что президент выполнит это обещание", — сказала Алексеева.

Глава СПЧ Михаил Федотов, услышав это известие, с улыбкой отметил: "Людмила Михайловна, могу сказать только одно — вы в своем репертуаре. Значит, все в порядке, и в 90 лет вы абсолютно в форме".

Дело Изместьева

Игорь Изместьев стал сенатором от Башкирии в 2001 году. Спустя пять лет его отозвали из Совфеда из-за совмещения работы сенатора с предпринимательской деятельностью.

В январе 2007 года Изместьева задержали по подозрению в организации убийств. В июле того же года к обвинениям добавилось одно — в даче взятки в размере 10 тысяч долларов подполковнику ФСБ.

В 2009 году в отношении Изместьева завели второе уголовное дело, касающееся неуплаты налогов. По этому делу проходил также замгендиректора "Башнефти" Виктор Ганцев. После либерализации законодательства о налоговых преступлениях санкцию на арест по второму делу отменили, однако Изместьев остался под стражей как обвиняемый в организации убийств.

В декабре 2010 Изместьева приговорили к пожизненному заключению за совершение тяжких преступлений, в том числе организацию убийств и терроризм. Экс-сенатор в суде свою вину не признал.

Кингисеппская группировка

Следствие установило, что в конце 1992 года Изместьев и еще 12 человек объединились в так называемую "кингисеппскую группировку". Ее участники совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 12 убийств.

Одного из лидеров бандгруппы – Имрана Ильясова – суд в 2008 году приговорил к 19 годам колонии строгого режима, еще шесть участников также были приговорены к лишению свободы. Им инкриминировалось более десяти убийств.

Изместьев, по версии следствия, заказал "кингисеппской группировке" несколько убийств. В частности, бывшего сенатора обвинили в организации покушения на сына президента Башкирии Урала Рахимова. Подрыв автомобиля с охраной Рахимова в ноябре 2003 года был квалифицирован как терроризм.

Экс-сенатора обвинили также в организации убийства директора по производству Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода Салавата Гайнанова, главного бухгалтера Башнефтехимторга Валерия Сперанского и московского нотариуса Галины Перепелкиной.

В декабре 2013 года Верховный суд России отказал Изместьеву в жалобе на приговор. Таким образом, суд вновь подтвердил законность приговора 2010 года, и назначенное бывшему сенатору наказание осталось без изменения.

Дело "Башнефти"

По данным СМИ, в середине сентября 2014 года Изместьев сообщал о готовности дать показания на бывшего главу "Башнефти" Урала Рахимова, рассчитывая на пересмотр приговора.

Основываясь в том числе на показаниях Изместьева, суд в 2014 году продлил срок ареста крупного предпринимателя Левона Айрапетяна – его подозревают в причастности к продаже Уралом Рахимовым "Башнефти" структурам АФК "Система".

Возмещение ущерба

В апреле 2015 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что Швейцария вернула активы Игоря Изместьева. Их стоимость при этом не уточнялась.

Эти средства были направлены на компенсацию ущерба лицам, пострадавшим от преступлений, совершенных экс-сенатором в России.