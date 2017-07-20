Путин: нужно решить проблемы граждан, оказавшихся нелегалами в 2002 году

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Проблемы граждан, оказавшихся в 2002 году в статусе нелегалов после принятия закона о гражданстве, нужно решить, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям председатель высшего совета общероссийского общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбек Паскачев отметил, что после принятия в 2002 году закона о гражданстве порядка 100 тысяч человек "оказались как бы выброшенными за борт" из-за того, что люди, приезжающие в этом году в Россию, не смогли получить разрешение на пребывание в стране или гражданство после принятия закона о гражданстве.

"Это в основном русские, которые из-за нарушения сроков оказались, по сути, нелегалами. Выдворять их некуда, потому что гражданства у них уже нет, а социализацию мы не можем осуществлять. В результате уже дети, внуки у них, а они нелегалы. В 2002 году федеральный закон 62 о гражданстве предусматривает за малейшее нарушение всё, закрыт и въезд, и, естественно, любое гражданство. Они думали, что приедут, зарегистрируются, получат гражданство, а изменилось гражданство", — сказал он.

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова дополнительно отметила, что действительно есть такая проблема. "Это касается категории прибывающих с разных регионов, и действительно после 2002 года те, кто попали — нет правовых механизмов на сегодняшний день урегулировать статус. Мы обращались в настоящее время и в администрацию, и в правительство поддержать разработку документа, позволяющего отрегулировать в дальнейшем и помочь людям", — пояснила она.

"Я считаю, что это важно. Я понимаю, о чем вы говорите. С удовольствием вас поддержу, сам считаю, что нужно решить, только нужно найти оптимальное решение", — ответил президент.

Кроме того, Паскачев затронул проблему отсутствия учета лиц без гражданства, попавших в места лишения свободы. "Мы не знаем, сколько их, у нас нет учета… У меня просьба дать поручение выявить, сколько таких лиц, и принимать конкретно по ним определенные решения", — попросил он президента.

"Речь идет о тех, у кого нет принадлежности к гражданству другого государства, и при освобождении из мест лишения свободы их действительно депортировать некуда, они "зависают" в России, при этом не имеют возможности, у них нет документа, ни получить паспорт, ни получить разрешение на трудовую деятельность", — добавила Кириллова.

"Хорошо, позанимаемся, согласен. Это проблема", — сказал Путин.

Паскачев также попросил президента подумать о создании отдельного миграционного кодекса. "Есть же Налоговый кодекс. А у нас разные законы, часто они не всегда коррелируются, а миграционный (кодекс) помог бы свести все законы в единый кодекс", — отметил Путин.

"Хорошо, подумаем", — ответил российский лидер.