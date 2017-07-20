Путину понравилась идея о включении раздела по истории Крыма в учебники

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в четверг заявил о возможности подумать над включением раздела по истории Крыма в учебные пособия и программы на всех уровнях образования.
В ходе заседания директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ) Александр Брод озвучил обращение группы деятелей республики Крым о том, чтобы включить в учебные пособия и программы на всех уровнях образования раздел по истории Крыма с акцентом на ее новейшую составляющую, "в том числе добровольное присоединение к России". "Предлагают создать рабочую группу с участием авторитетных специалистов, экспертов республики и разработать такой яркий лаконичный раздел", — сказал Брод.
"Что касается предложения по учебникам истории, надо продумать это. Вопрос не рядовой, но в принципе идея интересная", — ответил на это Путин.
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