Путин поддержал идею снять серию фильмов об этносах России

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям поддержал идею проекта по созданию серии фильмов об этносах РФ.

Телеведущий, издатель и продюсер кино Кристиан Броше в ходе заседания обратился к главе РФ с просьбой поддержать инициативу по созданию "современной аудиовизуальную энциклопедии этнокультур России".

"Хорошая идея… постараемся помочь, это хороший проект", — сказал Путин в ответ на просьбу.

Броше сказал, что эти фильмы нужны для того, чтобы сохранить знания о традициях этносов и сделать их интересными, вдохновляющими.

"Сегодня мы предлагаем создать современную аудиовизуальную энциклопедию этнокультур России, каждая энциклопедия, это те знания, которые мы оставим после себя потомкам. Наша задача — не только успеть зафиксировать обряды, обычаи, языки и традиции всех народов России, но и с помощью передовых технологий и современных носителей аудиовизуальной информации сделать это знание интересным, увлекательным и вдохновляющим", — сказал Броше в ходе заседания.

Телеведущий подчеркнул, что такой киноматериал должен быть создан по самым современным стандартам командой профессионалов, в которой важную роль играют, естественно, этнографы и антропологи. "Мы планируем на базе собранного материала по согласованию с российскими и зарубежными каналами создать фильмы разных форматов", — пояснил он.

По его словам, планируется создание полнометражных фильмов о народах России под рабочим названием "Мы россияне", серия кратких короткометражных фильмов об отдельных этносах в конкретных регионах и мини-фильмы для распространения в сети-интернет (программы от 2 до 5 минут). "Кроме телевидения и интернета в фильмы могут быть показаны в краевых музеях… и других образовательных учреждениях", — сказал Броше.

При этом телеведущий сообщил, что возможно реализовать проект за 2-3 года, отметив, что энциклопедия поможет передать будущим поколениям россиян разнообразие культур различных этносов, позволит им познать культуру и историю народов своей страны, понимать и уважать их.

"А для народов других стран эта энциклопедия станет окном в Россию, прорубленным через мифы, непонимание и недоверие. А для самих представителей конкретной этнокультуры фильмы будут воспитывать у них гордость за себя, за свой народ, уважение к своим традициям и понимание возможностей и роли собственной культуры в формировании общей культуры единой России", — сказал Броше.

"У нашей компании есть профессиональная команда с опытом и огромным желанием добиться успехов в реализации этого важного проекта для всей России… Эту идею искренне поддерживают представители самых разных народностей, с которыми мы встречались во время нашей работы. Финансирование данного проекта может быть, конечно, осуществлено как с помощью государства, ну и форма распространения этих фильмов позволяет тоже и обратиться крупным компаниям, которые находятся во всех регионах России. Очень надеюсь, Владимир Владимирович, что вы поддержите нашу инициативу", — сказал телеведущий.