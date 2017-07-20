ЕР возьмет на контроль повышение налоговой ставки на садоводческие участки

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Партийный проект "Единой России" "Дом садовода – опора семьи" возьмет на контроль повышение налоговой ставки на садоводческие участки, а также тарифов на электроэнергию в связи с завершением 1 марта 2018 года "дачной амнистии", сообщила пресс-служба партии.

"Во II-ом полугодии планируется провести мониторинги тарифов на электроэнергию в садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях, ставок земельного налога в отношении земельных участков, приобретённых гражданами в собственность, а также мониторинг неоформленных домов и земельных участков в связи с завершением 1 марта 2018 года "дачной амнистии", — цитирует пресс-служба партии слова координатора партпроекта Олега Валенчука.

Также, по его словам, в планах партпроекта — обеспечение занятости населения через создание рабочих мест в системе социальной потребительской кооперации и других секторах экономики, связанных с садоводством; повышение уровня здоровья нации за счет роста потребления экологически чистых продуктов садоводства, частичной "разгрузки" крупных городов, организации медицинского обслуживания садоводческих и дачных объединений; а также укрепление продовольственной безопасности России за счет увеличения доли отечественной сельскохозяйственной продукции, производимой садоводами.