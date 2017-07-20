ЕР возьмет на контроль повышение налоговой ставки на садоводческие участки

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Партийный проект "Единой России" "Дом садовода – опора семьи" возьмет на контроль повышение налоговой ставки на садоводческие участки, а также тарифов на электроэнергию в связи с завершением 1 марта 2018 года "дачной амнистии", сообщила пресс-служба партии.
"Во II-ом полугодии планируется провести мониторинги тарифов на электроэнергию в садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях, ставок земельного налога в отношении земельных участков, приобретённых гражданами в собственность, а также мониторинг неоформленных домов и земельных участков в связи с завершением 1 марта 2018 года "дачной амнистии", — цитирует пресс-служба партии слова координатора партпроекта Олега Валенчука.