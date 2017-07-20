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Общество

СПЧ выдвинул Алексееву на соискание госпремии в области правозащиты

18:3320.07.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет с 90-летием правозащитника, общественного деятеля, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилу АлексеевуПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет с 90-летием правозащитника, общественного деятеля, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) выдвинул кандидатуру главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на соискание государственной премии в области правозащитной деятельности за 2017 год. Об этом было объявлено в ходе специального заседания, которое СПЧ провёл по случаю 90-летия правозащитницы, члены СПЧ поздравили свою коллегу в стихах и прозе, а сама именинница приняла участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Нынешнее заседание стало 106-м за период работы СПЧ, но столь торжественных поводов, чтобы собраться на заседание, пожалуй, до этого не было. Глава СПЧ Михаил Федотов перед заседанием отметил: "Мы никого не ждём, кроме секундной стрелки, а она уже пришла".

Включилась видеоконференцсвязь, и члены СПЧ увидели именинницу на экране; ещё некоторое время понадобилось на настройку — техника есть техника — и правозащитница тоже смогла увидеть всех коллег, которые пришли ее поздравить.

До подарков и поздравлений глава СПЧ попросил правозащитницу рассказать, какие гости успели зайти к ней и поздравить. "Ну, начнём с самого главного гостя — с нашего президента. Как полагается, поздравлял, всякие слова — я из скромности не буду повторять", — отметила Алексеева.

Она рассказала коллегам по СПЧ, что угостила президента вкусными пирожными, которые печёт ее помощница. Путин попросил взять их с собой, но ушёл, забыв взять, отметила правозащитница, однако через пару минут вернулся один из сопровождавших его и все-таки взял угощение.

Алексеева также рассказала, что, встретившись с президентом, попросила его помиловать экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. "Я сказала: это не подарок, это просьба, сделайте доброе дело, помилуйте Игоря Изместьева… Потому что помилование — это не акт справедливости, это акт милосердия", — уточнила она.

Глава государства, по словам правозащитницы, согласился. После этого известия Федотов отметил с улыбкой: "Людмила Михайловна, могу сказать только одно — вы в своём репертуаре. Значит, все в порядке, и в 90 лет вы абсолютно в форме".

В завершение заседания он также сообщил, что СПЧ выдвигает Алексееву на соискание госпремии в области правозащиты.

"Людмила Михайловна, мы вас поздравляем с тем, что вас выдвигаем на соискание государственной премии в области правозащитной деятельности за 2017 год", — добавил Федотов.

Подарки коллег

Члены СПЧ специально к юбилею правозащитницы написали для неё целую книгу с поздравлениями и заранее передали ее помощнице Алексеевой, которая и вручила подарок адресату в режиме реального времени. Взяв книгу в руки, Алексеева отреагировала на подарок очень эмоционально. "Ух ты! Очень приятно. Сергей Пашин стихи даже написал! С ума сойти!" — воскликнула правозащитница.

Кроме того, Алексеевой вручили почётную грамоту Совета — уже вторую; первую правозащитница получила в день 85-летия. Кроме традиционно многочисленных тёплых слов, признаний, пожеланий и воспоминаний о совместной работе, в этот день на заседании прозвучали и рифмованные поздравления, посвящённые имениннице.

Сергей Пашин прочитал написанные в книге стихи, в одном из четверостиший отмечено: "Пусть пахнет гарью наша эра, и лгут подручные суды, но ваша стойкость, ваша вера несуетливы и тверды". Глава СПЧ отметил, что свои стихи для именинницы должен был прочитать и Андрей Бабушкин — как обычно опаздывающий, уточнил Федотов с улыбкой.

Сам он записал для именинницы музыкальное видеопоздравление — он исполнил песню на свои стихи, аккомпанируя себе на гитаре. Строчка этой песни: "курочка по зернышку" — одна из часто повторяемых ею фраз. Именно на неё нередко ссылается глава СПЧ, говоря о постепенных, поступательных действиях в работе: "Как говорит Людмила Михайловна Алексеева, курочка по зёрнышку клюёт".

Затем он передал слово приехавшему Андрею Бабушкину. "Он уже пришёл?", — спросила Алексеева. "Людмила Михайловна, летел на крыльях любви к вам", — ответил уже сам Бабушкин.

Он сказал, что прочитает два своих стихотворения, посвящённых Алексеевой. "У меня их всего четыре, но я прочту два", — отметил он.

"А что, Бабушкин, вы стихи пишете?", — поинтересовалась Алексеева с улыбкой. "Да, но песни не пишу, только стихи", — невозмутимо ответил тот.

"Когда? Вы же до трёх ночи заседаете", — продолжила именинница шутливый диалог.

"Да, до трёх ночи заседаю, а после трёх пишу стихи. Как положено правозащитнику", — парировал Бабушкин.

Он прочитал обличительный памфлет, который он озаглавил "Хулителям Людмилы Алексеевой", и рассказал, что он написал это стихотворение в тот момент, когда была развёрнута кампания против правозащитницы около пяти лет назад. Другой стих, прочитанный Бабушкиным, он написал к 88-летию Алексеевой.

Правозащитник также попросил разрешения прочитать "ещё один свой стишок в конце заседания". Участники поинтересовались, почему не сейчас, в ответ на что Бабушкин слегка смущенно отметил: "А он ещё не закончен".

Заседание продолжалось один час и 19 минут, за это время слова благодарности и поздравления сказали многие члены СПЧ; те, кто не смог поздравить ее лично, записали видеообращение. Коллеги говорили и о ее нравственных качествах, и о постоянном стремлении помогать, и о прекрасном чувстве юмора, вспоминали ее напутствия и мудрые советы.

В конце заседания с дрожью в голосе Алексеева поблагодарила своих коллег за тёплые слова. "Я не только считаю, я точно знаю, что я столько комплиментов не заслужила. И тем не менее — спасибо вам от всего сердца за то, что вы так обо мне думаете. Мне это огромная награда, больше, чем любые премии. Спасибо даже сказать не могу. Реветь хочется. Спасибо!" — сказала именинница, едва сдерживая слезы.

В завершение Бабушкин, как и обещал, прочитал стихотворение к 90-летию Людмилы Алексеевой: "Той женщины, что никого не боится, той женщины, что не боится быть "за".

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