Владимирская область создаст дорожную карту по решению проблем дольщиков

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Дорожную карту" по решению проблем дольщиков создадут в ближайшее время во Владимирской области, контролировать ее выполнение будет рабочая группа в составе как депутатов Заксобрания региона, так и дольщиков, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.

Слушания по проблемам обманутых дольщиков прошли в Законодательном Собрании Владимирской области в четверг. В них приняли участие обманутые дольщики, представители профильного департамента администрации области, прокуратуры и полиции.

В Госдуме в начале июля прошли парламентские слушания по разработке законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с просьбой провести парламентские слушания по проблемам долевого строительства на уровне регионов.

Как отметил собеседник агентства, по предложению федерального центра каждый регион сегодня готовит собственную "дорожную карту" по решению проблем дольщиков. Работа должна завершиться до 1 августа, на основе этого документа будет создана единая публичная база, которую смогут контролировать, в том числе, обманутые дольщики. Должен появиться и реестр недобросовестных застройщиков, чтобы впредь такие компании не могли работать на рынке.

"Проблема обманутых дольщиков — это реальная трагедия людей. И оставить людей наедине со своей бедой ни в коем случае нельзя. Поставлена задача перед органами государственной власти, органами местного самоуправления, сделать все возможное, чтобы помочь людям решить жилищные проблемы. И эту задачу необходимо решать совместными усилиями и в самые сжатые сроки", — сказал на слушаниях председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселёв.

На слушаниях собравшиеся пытались найти ответы на два вопроса: что делать с теми, кто уже потерял свои деньги, и как не допустить появления новых обманутых дольщиков.

"Начало решения первой проблемы уже положено. В регионе действует областной закон, который позволяет предоставлять застройщикам земельные участки без торгов, с учетом того, что они будут выделять не менее 10% квартир в строящихся домах обманутым дольщикам. Это позволит серьезно сократить их число. Относительно работы на будущее, чтобы подобные махинации не повторялись в нашей жизни, принято решение разработать реальную схему защиты от обмана в сфере жилищного строительства", — пояснил представитель Заксобрания.