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Общество

В России растет число алкоголиков, не желающих лечиться

17:2820.07.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном баре. Архивное фотоПосетитель разливает водку в пивном баре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В России накапливается число людей, которые имеют проблемы из-за алкоголя, но не хотят лечиться от зависимости, сообщила директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко.

Покупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На пресс-конференции в четверг она отметила, что в стране в последние годы "проводилась очень последовательная государственная политика, направленная на снижение потребления алкоголя населением, и у нас есть очень серьезные результаты, идет снижение употребления алкоголя".

"У нас в обществе начинают накапливаться пациенты, которые не хотят лечиться, которые не понимают, что у них есть проблемы с алкоголем. Те, у которых было хоть какое-то понимание, уже прошли лечение, получили помощь. А сейчас накапливается очень тяжелый контингент — это те самые пациенты, которые не просто злоупотребляют алкоголем, а те, которые очень часто совершают административные и уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения", — сказала Клименко.

Алкогольный отдел в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Присутствующий на пресс-конференции первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что в парламенте в связи с этим разрабатывается законопроект. Инициатива предлагает на первом этапе реализовать проект, "в основе которого лежит констатация и установление через суд обязательного освидетельствования и лечения в случае совершения лицом какого-либо деяния или в рамках административного наказания, или в рамках даже уголовного наказания".

Клименко отметила, что поддерживает такой законопроект, добавив, что практика принудительного лечения широко применяется на западе, где среди всех пациентов, которые лечатся от алкоголизма, примерно две трети лечатся по решению суда.

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