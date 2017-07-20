Путин поручил правительству разработать стандарты межнациональных отношений

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству завершить разработку профессиональных стандартов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

"Нам нужны не только типовые учебные программы, но и полноценные профессиональные стандарты, прошу правительство завершить его разработку — она ведется уже давно, нужно уже финишировать, а также обеспечить достойное методическое сопровождение деятельности региональных и муниципальных органов власти по вопросам реализации государственной национальной политики", — сказал Путин в четверг на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.