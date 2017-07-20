Путин заявил, что помилование Изместьева возможно, но на это нужно время

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-сенатора от Башкирии И.Изместьева, обвиняемого в терроризме

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-сенатора от Башкирии И.Изместьева, обвиняемого в терроризме

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Помилование экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева возможно, но на это потребуется время, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Да. Президент сказал, что это возможно, и что на это потребуется время", — сказал Песков.

Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева ранее заявила, что на встрече с Владимиром Путиным попросила его помиловать экс-сенатора от Башкирии Изместьева, глава государства, по ее словам, согласился.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.