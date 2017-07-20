СК нашел двоих из списка якобы преследуемых в Чечне, у них все в порядке

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что СК удалось установить личности двоих людей, из списка "Новой газеты", содержащего фамилии якобы преследуемых представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне: по ее словам, оба они живы и отрицают причастность к ЛГБТ-сообществу.
"Я получила ответ Следственного комитета, из министерства внутренних дел, в котором говорится, что из 24 человек – у нас сегодня два списка – первый список "Новой газеты", где упоминается 24 человека, второй список, где упоминаются 27 человек. Следственный комитет сообщил, что двоих из этих списков им удалось установить и допросить", — рассказала журналистам Москалькова.
"Они живы-здоровы, не имеют отношения к гомосексуализму, претензий никаких не имеют", — уточнила она.
"И они попросили продлить срок для проведения оперативно-разыскных действий, в том числе был проведён разговор с прокуратурой Северокавказского округа, они тоже держат на контроле те мероприятия, которые проводит следственный комитет", — рассказала омбудсмен.
Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете". Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике.