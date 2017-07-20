СК нашел двоих из списка якобы преследуемых в Чечне, у них все в порядке

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что СК удалось установить личности двоих людей, из списка "Новой газеты", содержащего фамилии якобы преследуемых представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне: по ее словам, оба они живы и отрицают причастность к ЛГБТ-сообществу.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК. Омбудсмен попросила СК написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены "Новой газетой": речь шла о 24 людях, при этом никаких данных, кроме фамилии и инициалов, указано не было.

"Я получила ответ Следственного комитета, из министерства внутренних дел, в котором говорится, что из 24 человек – у нас сегодня два списка – первый список "Новой газеты", где упоминается 24 человека, второй список, где упоминаются 27 человек. Следственный комитет сообщил, что двоих из этих списков им удалось установить и допросить", — рассказала журналистам Москалькова.

"Они живы-здоровы, не имеют отношения к гомосексуализму, претензий никаких не имеют", — уточнила она.

По словам Москальковой, в отношении остальных, поскольку указаны только фамилии и инициалы, поиск несколько затруднен.

"И они попросили продлить срок для проведения оперативно-разыскных действий, в том числе был проведён разговор с прокуратурой Северокавказского округа, они тоже держат на контроле те мероприятия, которые проводит следственный комитет", — рассказала омбудсмен.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете". Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике.